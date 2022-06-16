В Татарстане вредные выбросы в атмосферу сократились на 21,4% за 30 лет

В Татарстане за 30 лет вредные выбросы в атмосферу сократились на 21,4%. Об этом заявил министр экологии республики Александр Шадриков.

— Министерство фиксирует постоянную тенденцию к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За период 1991—2021 годы выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 21,4%, — отметил он.

Объем выбросов от автотранспорта за указанное время сократился с 437 тысяч до 119 тысяч тонн, или на 72,6%. Этого случилось благодаря внедрению экологически чистого вида транспорта и топлива в регионе. А развитие электротранспорта позволило снизить выбросы на 22,8 тысячи тонн в год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 2021 год основную долю среди стационарных источников в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия топливной промышленности — 59%, теплоэнергетики — 17% и нефтехимической промышленности — 21%. Выбросы от топливной промышленности в атмосферу за 30 лет снизились почти в два раза, а в теплоэнергетике — в пять раз, передает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Вчера в воздухе Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и аммиака. В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



Татьяна Леухина