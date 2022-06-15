В Казани зафиксировали повышенную концентрацию аммиака и формальдегида
В воздухе выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и аммиака. Результаты мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень аммиака зарегистрировал пункт наблюдения №4 по ул. Болотникова. Концентрация достигла 0,32 мг/кубометр при предельно допустимом значении 0,2 мг/кубометр.
Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида также зафиксировал ПНЗ №4. Она составила 0,095 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 14 июня по 7 часов 15 июня.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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