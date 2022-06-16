Вечером 16 июня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет показ фильма «Белое солнце пустыни»

Фото: Максим Платонов (архив)

16 июня в казанском парке «Крылья Советов» состоится показ фильм советского и российского режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Показ начнется в 21:00 на летней сцене «Ракушка», вход на него бесплатный. Желающие смогут согреться с помощью пледов и взять пуфики для удобства.

Мероприятие проходит в рамках кинопроекта «Ретро-четверги». В течение летнего сезона в парке каждый четверг показывают известные советские фильмы.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году кинопроект «Ретро-четверги» стартовал 5 мая. Тогда казанцам показали комедию советского режиссера Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Дарья Акимова