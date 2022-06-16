Вечером 16 июня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет показ фильма «Белое солнце пустыни»
16 июня в казанском парке «Крылья Советов» состоится показ фильм советского и российского режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.
Показ начнется в 21:00 на летней сцене «Ракушка», вход на него бесплатный. Желающие смогут согреться с помощью пледов и взять пуфики для удобства.
Мероприятие проходит в рамках кинопроекта «Ретро-четверги». В течение летнего сезона в парке каждый четверг показывают известные советские фильмы.
В этом году кинопроект «Ретро-четверги» стартовал 5 мая. Тогда казанцам показали комедию советского режиссера Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
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