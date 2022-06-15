Минкульт России планирует создать креативные пространства на промышленных объектах в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова заявила, что Минкульт планирует создать креативные пространства на промышленных объектах в шести регионах страны. Среди них есть Татарстан, сообщает ТАСС.

По ее словам, помимо республики, они появятся в Белгороде, Архангельске, Калуге, Липецке и Башкортостане. Для этих территорий в ведомстве создаются мастер-планы. В них войдет войдут арт-резиденции.

Ярилова подчеркнула, что подобное даст новую жизнь промышленным объектам этих регионов и создаст уникальные возможности, которые дадут новый толчок для развития креативных индустрий в них.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае в Казани открыли первый в России университетский креативный технопарк для архитекторов и дизайнеров. Его запустил Институт дизайна и пространственных искусств КФУ (ИДиПИ), чьи студенты смогут воплощать здесь свои творческие идеи и искать на них покупателя. Проект стартовал в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Дарья Акимова