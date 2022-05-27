В Казани создали первый в России креативный технопарк для архитекторов

Фото: предоставлено КФУ

В Казани открыли первый в России университетский креативный технопарк для архитекторов и дизайнеров. Его запустил Институт дизайна и пространственных искусств КФУ (ИДиПИ), чьи студенты смогут воплощать здесь свои творческие идеи и искать на них покупателя. Проект стартует в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

— Любой технопарк — это научные исследования, изготовление опытно-конструкторских образцов, коммерциализация, то есть это целая экосистема, материально-техническая база, чтобы реализовать такой смелый проект. Это система молодежного предпринимательства в сфере креативных индустрий. Мы выбрали для себя три ключевых направления развития: предметный, промышленный дизайн, интерьеры и экстерьеры, дизайн среды. Второй блок — это история про коммерциализацию, мы видим, насколько сегодня важен запрос, связанный с персонализацией, неким эксклюзивом, который может проявляться в текстиле — как предметов интерьера, так и одежде. Третий блок — это медиаискусство, программно-аппаратный комплекс, NFT-биржа, — рассказала директор ИДиПИ Карина Набиуллина.

Для технопарка КФУ передано 18 тыс. кв. м площадей в «Казань Экспо», непосредственно площадка Института дизайна и пространственных искусств занимает 1,5 тыс. кв. м. Лаборатория оснащена современнейшим оборудованием — лазерным станком, роботизированным комплексом KUKA, 3D-принтерами, лазерными граверами, трехмерным сканером и другим оборудованием.

Элеонора Рылова