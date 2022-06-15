Академик Марсель Тагиров прогнозирует рекордный урожай для Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

Весна 2022 года с обилием осадков, а затем плавный переход к теплу создали благоприятные условия для всходов и дальнейшего развития посевов на территории Татарстана, считает действительный член Академии наук республики Марсель Тагиров. До конца оценить, каким будет урожай, пока невозможно — результат будет зависеть еще от очень многих факторов, отметил он.



— Состояние посевов, прекрасные поля и по озимым, и по яровым, масличным, бобовым и кормовым культурам. Если у погоды будут такие изменения, как сегодня, когда столбик показывает 27—28 градусов, и такая погода сохранится, природа свое дело сделает. Для формирования нормального урожая, местами даже рекордного урожая, в этом году все возможности есть, — заявил Марсель Тагиров. Даже несмотря на то, что календарное созревание растений в этом году опаздывает на 15 дней, подчеркнул он.

Виновниками здесь являются холодная весна, небольшое количество солнечных дней в мае и продолжительные дожди, которые отодвинули начало посевной. В то же время жара — от +25°С и выше — тоже неблагоприятна для некоторых видов культур, в том числе и картофеля. Для его созревания комфортной считается температура воздуха до 15—17 градусов тепла, для зерновых — +25 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хорошие условия для будущего урожая может создать и теплый, по прогнозам синоптиков, сентябрь, когда заканчивается процесс вегетации. Обычно он приходится на 18 сентября, отметил Тагиров.

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил о завершении посевной кампании. Площади ярового сева в республике составили 1,8 млн гектаров.



Ангелина Панченко