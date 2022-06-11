Глава Минсельхоза Татарстана сообщил о завершении посевной кампании

Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил о завершении посевной кампании. Площади ярового сева в республике составили 1,8 млн гектаров, информирует пресс-служба президента.

По словам Зяббарова, в настоящее время проведены защитные мероприятия на площади 1,575 млн га (из них против сорняков — 795 тыс. га; болезней — 268 тыс. га; вредителей — 162 тыс. га). Кроме того, листовая подкормка проведена на площади — 350 тыс. га.

Министр также рассказал, что вместе с формированием урожая на полях началась заготовка кормов. В этом году предстоит заготовить 3,2 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 350 тысяч тонн сена, отметил он.

Фото: Максим Платонов

31 мая глава Минсельхоза республики сообщил, что низкая температура и дожди отодвинули начало посевной кампании в Татарстане почти на две недели, а количество выпавших с апреля по май осадков превысило стандартные нормы в 2 раза. По его словам, данные проблемы не окажут сильного влияния на посевную.

Он отметил, что в настоящее время засеяно 1,68 млн га от плана в 1,8 млн гектаров: зерновые — 94%, сахарная свекла — 97%, картофель и овощи — 63%. Чтобы успеть в срок, работа на полях идет в 2 смены, а в некоторых районах круглосуточно, подчеркнул министр.



Максим Кокунин