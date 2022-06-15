В России зарегистрировали 2 718 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 2 718 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 18 385 098.

За сутки выздоровели 4 528 пациентов. С начала пандемии вылечились от коронавируса 17 806 097 человек.

Госпитализировали за сутки 1 989 пациентов. Это на 180,9% больше по сравнению с 14 июня.

Фото: стопокоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 умерли 66 россиян. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 380 203 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 15 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Татьяна Леухина