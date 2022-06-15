Главное о коронавирусе на 15 июня: снижение заболеваемости в мире на 90%, проблемы с беременностью
Ученый КФУ о неизбежности роста заболеваемости
- Старший научный сотрудник НИЛ биосинтеза и биоинженерии ферментов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин заявил, что повторный рост заболеваемости коронавирусом неизбежен, а новые волны болезни будут возникать два-три раза в год. По его словам, новые варианты «омикрона» распространяются гораздо быстрее, но иммунитет должен защитить население от серьезных осложнений. Он также предположил, что в будущем COVID-19 может стать даже не сезонным, а круглогодичным заболеванием.
Гинцбург: вакцину от COVID-19 получили 14 детей 9—11 лет
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск в стране системы оформления единых электронных виз для иностранцев, планировавшийся с 14 июня, пока не состоится. По ее словам, иностранцы смогут оформить такую визу для въезда в Россию только после снятия установленных ограничений по коронавирусу. В МИД добавили, что избирательный порядок выдачи таких виз в зависимости от цели поездки, включая туристическую, действующим российским законодательством не предусмотрен и технически неосуществим.
- Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований получили 14 детей 9—11 лет, а значимых побочных эффектов не отмечено. По его словам, в среду планируется собрание группы независимых экспертов, педиатров-инфекционистов, которые должны выдать центру разрешение на вакцинацию 1/10 дозы препарата детей от 6 до 9 лет.
- Роспотребнадзор сообщил, что сбой в работе системы обработки сведений о ПЦР-тестах в Шереметьево, где могут пройти тестирование участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), устранен. В ведомстве попросили всех, кто хочет сдать ПЦР-тест в Шереметьево, заложить на сдачу теста 15—20 минут и приезжать в аэропорт заблаговременно. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в системе лаборатории произошел сбой, а участники форума создали очередь из 15 человек.
- Заведующий ревматологическим отделением клиники им. Тареева Первого МГМУ им. Сеченова Павел Новиков рассказал, что в штамме «омикрон» произошло большое количество мутаций, которые привели к тому, что вирус стал более заразным. В то же время он отметил, что число летальных исходов от данного варианта значительно сократилось. По его словам, в настоящее время невозможно сделать точных прогнозов о дальнейшем развитии вируса.
- Репродуктолог клиники Next Generation Clinic Анна Ермолаева сообщила, что проблемы с менструальным циклом и снижение овариального запаса все чаще стали встречаться у пациенток, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Согласно исследованию китайских ученных, COVID-19 в некоторых случаях нарушает работу яичников, а значит, и клетки, необходимые для оплодотворения. Кроме того, в постковид женщины нередко сталкиваются с тромботическими осложнениями и снижением показателей антимюллерова гормона, пояснила специалист.
- В Перми ФСБ и СК проверят два государственных контракта на поставку рентгеновских аппаратов за 470 млн рублей. Отмечается, что ведомства заинтересовались поставками в 2020—2021 годах, когда востребованность аппаратов возросла при пандемии COVID-19. Предполагаемый ущерб от закупок медоборудования по заведомо завышенным ценам мог превысить 100 млн рублей.
- Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков подтвердил появление в России более заразного варианта «омикрона» BA.4. По его словам, сильнее всех рискуют заразиться еще не вакцинированные граждане. Тем не менее BA.4 способен обходить и защиту, которую обеспечивают вакцины от COVID-19 — при этом заразившиеся будут переносить заболевание только в легкой форме. Кроме того, новый вариант «омикрона» потенциально способен вытеснить остальные штаммы, уточнил эксперт.
- Минздрав Приморского края сообщил, что в регионе фиксируют стабильный спад заболеваемости COVID-19. Ежесуточно за минувшие выходные фиксировали не более 23 случаев вируса. За прошедшие сутки медучреждения региона выписали 20 выздоровевших. По данным оперштаба, продолжают лечение от коронавируса около 400 человек. На данный момент в крае открыты 416 коек для больных в 16 медучреждениях.
- Власти Адыгеи приостановили действие обязательного масочного режима из-за снижения заболеваемости COVID-19. Уточняется, что в республике сохраняется режим повышенной готовности, продолжают работать требования по соблюдению дезинфекционных мероприятий, проходит добровольная вакцинация населения. Работодателям по-прежнему рекомендуется предоставить работникам, привившимся от коронавируса, два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы.
- Заместитель председателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Галина Соколова подписала постановление об отмене масочного режима в регионе в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Отмечается, что рекомендация к использованию масок и респираторов сохраняется для граждан старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, а также для тех, кто контактирует с большим количеством людей, в том числе сотрудников медорганизаций, работников торговли, сотрудников общественного транспорта.
Власти Канады выплатили лишь 8 компенсаций пострадавшим от вакцин против COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 536 640 747 человек, 6 312 357 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 762 625). На второй строчке — Индия (43 245 517), на третьей — Бразилия (31 541 479), на четвертой — Франция (30 123 426), на пятой — Великобритания (22 612 173).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 011 925). За ними следуют Бразилия (668 354), Индия (524 792), Россия (372 452, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 242).
- С 14 июня Россия и Беларусь отменили все эпидемические ограничения на авиарейсах. Так, предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сертификат о вакцинации на рейсах государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» больше не требуется. На остальных видах транспорта все взаимные ограничения на перемещение граждан между двумя странами, которые были введены в 2020 году из-за распространения коронавируса, будут сняты с 18 июня.
- В Израиле за неделю количество заболевших коронавирусом увеличилось в два раза — 7 330 подтвержденных пациентов диагностировано вчера, хотя семь дней назад их было 2 580. Отмечается, что всего было сделано 33 тысячи тестов, четверть показали положительный результат. Так, коэффициент инфицирования составил 1.51. Генеральный директор Минздрава профессор Нахман Эш подтвердил, что у всех заболевших в последние недели диагностирован наиболее заразный штамм BA5. По его словам, к данному штамму в настоящее время не существует никакого иммунитета.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом и смертность от этой болезни в мире снизились по сравнению с пиковыми значениями этого года более чем на 90%. По его словам, речь идет о положительной тенденции, однако число летальных исходов за минувшую неделю (8 737) не может считаться «приемлемым», поскольку у мирового сообщества сейчас есть инструменты для борьбы с пандемией.
- Норвежские ученые изучили, как вакцинация беременных женщин влияет на защиту их новорожденных детей от коронавируса. По их данным, одна доза антиковидной прививки, полученная матерью во время беременности, на треть снижает вероятность заражения ее ребенка «омикроном», а второй и третий уколы уменьшают эту опасность в 1,5 раза. Отмечается, что исследование выполнили на примере иностранных мРНК-вакцин, содержащих генетический материал вируса, на котором организм человека учится вырабатывать антитела против настоящего возбудителя.
- Власти Канады удовлетворили лишь 8 из 774 заявок на денежные компенсации гражданам, пострадавшим от побочных эффектов вакцин от коронавируса. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на минздрав страны. Напомним, Оттава запустила программу по выплате компенсаций пострадавшим от вакцинации в июне 2021 года. Отмечается, что 71 заявка отклонена, остальные еще находятся в стадии рассмотрения. Ранее сообщалось, что максимальный размер компенсации составляет 284 тысячи канадских долларов (около $220 тысяч) в год.
- Правительство Грузии отменило требование к иностранцам, которые въезжают на территорию страны, предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или документ о прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, иностранные граждане теперь освобождены от обязательного прохождения периода самоизоляции в Грузии.
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