В мае выдача потребкредитов в Татарстане выросла на 27%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в мае 2022 года выдали 27 071 потребительский кредит. Это на 26,8% больше по сравнению с предыдущим месяцам — в апреле жители республики оформили 21 344 таких кредитов, следует из данный Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занимает пятое место среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных в мае потребительских кредитов. На первом месте Москва — 38 168 потребкредитов, на втором — Московская область (32 663). На третьей строчке располагается Башкирия, где в прошлом месяце жители оформили 29 891 такой кредит, на четвертой — Краснодарский край (28 163).

Наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов в мае зафиксировали в Краснодарском крае (+33,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (+33,6%), а также в Ростовской (+33,6%) и Воронежской(+33,3%) областях. В Ставропольском крае показатель увеличился по сравнению с апрелем на 33,2%.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Существенный рост выдачи в мае по сравнению с апрелем объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждением этому служит и увеличение спроса на кредитные ресурсы, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным НБКИ, в Татарстане в январе — апреле 2022 года выдали потребительские кредиты на общую сумму 22,5 миллиарда рублей. Это на 48,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Татьяна Демина