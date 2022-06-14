В МИД заявили, что запуск системы оформления единых электронных виз в России пока не состоится

Фото: Максим Платонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск в стране системы оформления единых электронных виз для иностранцев, планировавшийся с 14 июня, пока не состоится. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, иностранцы смогут оформить такую визу для въезда в Россию только после снятия установленных ограничений по коронавирусу. в МИД добавили, что избирательный порядок выдачи таких виз в зависимости от цели поездки, включая туристическую, действующим российским законодательством не предусмотрен и технически неосуществим.

По словам Захаровой, при этом для туристов сохраняется возможность оформить обыкновенную туристическую визу, если они пересекают границу России по воздуху или морю.

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На прошлой неделе сообщалось, что Минцифры России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Выдавать их в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось с начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане.

Дарья Акимова