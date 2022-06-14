В МИД заявили, что запуск системы оформления единых электронных виз в России пока не состоится
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск в стране системы оформления единых электронных виз для иностранцев, планировавшийся с 14 июня, пока не состоится. Об этом сообщает «РИА Новости».
По ее словам, иностранцы смогут оформить такую визу для въезда в Россию только после снятия установленных ограничений по коронавирусу. в МИД добавили, что избирательный порядок выдачи таких виз в зависимости от цели поездки, включая туристическую, действующим российским законодательством не предусмотрен и технически неосуществим.
По словам Захаровой, при этом для туристов сохраняется возможность оформить обыкновенную туристическую визу, если они пересекают границу России по воздуху или морю.
На прошлой неделе сообщалось, что Минцифры России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Выдавать их в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось с начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане.
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