Pexels ограничил доступ для российских пользователей

Фото: Максим Платонов (архив)

Сервис стоковых фотографий и видеороликов Pexels приостановил работу своего сайта на территории России в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

При переходе на главную страницу сайта появляется объявление об ограничении доступа для российских пользователей, а также ссылка на сайт Организации Объединенных Наций (ООН).

Pexels был основан в Германии в 2014 году и содержал около 800 фотографий. Платформа графического дизайна Canva приобрела фотосток в 2018 году. В настоящий момент сервис содержит более чем 3,2 млн бесплатных фото и видео. Стоит отметить, что Pexels не предлагает медиафайлы под лицензией CC0 Creative Commons, но имеет собственный набор правил использования своих фотографий и видеоматериалов.

Фото: скриншот с сайта

Напомним, 2 июня международный сервис бесплатных фотографий, векторной графики и видеороликов Pixabay также ограничил доступ к своему сайту на территории России в связи с проведением спецоперации.

Сервис был создан в Германии в 2010 году как личная коллекция изображений, а в 2012 году реорганизован в интерактивное онлайн-сообщество, поддерживающее 20 языков. Позже наряду с Flickr, YouTube и Викискладом Pixabay был также включен в официальный поиск СС (Creative Commons) сайта.



Примечание редакции: спецоперация на Украине не является нападением, вторжением либо объявлением войны Украине.

Максим Кокунин