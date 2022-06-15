В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных до 30 тысяч рублей
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ввести штрафы за выброшенных домашних животных. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, поправки внесут в КоАП РФ. Они уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы. Согласно им, штрафы за выброшенных животных установят в размере до 30 тысяч рублей, за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления — до 200 тысяч рублей.
Кроме того, Бурматов назвал причиной множества проблем домашних животных, гуляющих без присмотра хозяев. Он отметил, что региональным властям предоставят дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул. Также те сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.
Согласно исследованию, три четверти казанцев держат у себя домашних животных. 34% жителей города тратят на их содержание в среднем 3—5 тысяч рублей в месяц, еще 36% — до 3 тысяч рублей в месяц, а 18% — 5—10 тысяч рублей в месяц. 12% готовы выделить более 10 тысяч рублей для любимцев.
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