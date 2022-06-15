В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных до 30 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ввести штрафы за выброшенных домашних животных. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, поправки внесут в КоАП РФ. Они уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы. Согласно им, штрафы за выброшенных животных установят в размере до 30 тысяч рублей, за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления — до 200 тысяч рублей.

Кроме того, Бурматов назвал причиной множества проблем домашних животных, гуляющих без присмотра хозяев. Он отметил, что региональным властям предоставят дополнительные полномочия в части установления административной ответственности за самовыгул. Также те сами будут определять территории, где нельзя находиться с питомцами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, три четверти казанцев держат у себя домашних животных. 34% жителей города тратят на их содержание в среднем 3—5 тысяч рублей в месяц, еще 36% — до 3 тысяч рублей в месяц, а 18% — 5—10 тысяч рублей в месяц. 12% готовы выделить более 10 тысяч рублей для любимцев.

Дарья Акимова