Исследование: 34% казанцев тратят на домашних питомцев 3—5 тысяч рублей в месяц

Три четверти казанцев держат у себя домашних животных. Причем жители столицы Татарстана больше любят кошек, чем собак, говорится в исследовании маркетплейса Ozon (есть в распоряжении «Реального времени»).

В категории товаров, предназначенных именно для кошек, казанцы чаще всего покупают когтеточки — их продажи в мае — июне выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом владельцы собак приобретают значительно больше товаров для питомцев: и намордники (их продажи выросли в 2,2 раза), и поводки (+81%), и шлейки (+ 56%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом многие жители татарстанской столицы отправляются с животными за город: 41% отправляют их туда на все три месяца, еще 24% берут питомцев с собой, когда сами ездят на дачу по выходным. 29% владельцев прививают питомца перед выездом на дачу, 30% обрабатывает его от клещей, 26% не отпускают животных на самовыгул.

В мае — начале июня в Казани на Ozon более чем в три раза увеличились продажи ошейников от блох и клещей и более чем в четыре раза — продажи витаминов для животных. Кроме того, каждый одиннадцатый надевает кошке или собаке ошейник с контактами владельца, 2% покупают GPS-трекеры, помогающие найти пропавшее животное.

34% казанцев покупают питомцам лакомства, игрушки (29%), витамины (20%), одежду и обувь (17%) лежанки и когтеточки (по 3%). 34% горожан тратит на содержание своих домашних питомцев в среднем 3—5 тысяч рублей в месяц, еще 36% — до 3 тысяч рублей в месяц, а 18% — 5—10 тысяч рублей в месяц. 12% казанцев готовы выделить более 10 тысяч рублей для любимцев.



«Реальное время» ранее рассказывало, как животные помогают улучшить самочувствие человека.

Татьяна Леухина