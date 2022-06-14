Вероника Кудерметова обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко на теннисном турнире WTA

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова победила пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в первом круге травяного турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA 500), проходившем в Берлине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 11 минут.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с действующей чемпионкой этого турнира, своей соотечественницей Людмилой Самсоновой. Призовой фонд WTA 500 составляет более €610 тысяч.

Фото: pxhere.com

10 июня Вероника Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе. Она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:2.

Дарья Акимова