Вероника Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе. Она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:2.
В полуфинале Кудерметова может встретиться с соотечественницей Екатериной Александровой. Та сегодня сыграет с американкой Кэти Макналли, пишет «РИА Новости».
Вчера Кудерметова в матче второго круга обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Встреча завершилась при счете 5:7, 5:2 в пользу уроженки Казани после отказа Блинковой доигрывать матч.
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