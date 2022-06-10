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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе

14:17, 10.06.2022
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе. Она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:2.

В полуфинале Кудерметова может встретиться с соотечественницей Екатериной Александровой. Та сегодня сыграет с американкой Кэти Макналли, пишет «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Вчера Кудерметова в матче второго круга обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Встреча завершилась при счете 5:7, 5:2 в пользу уроженки Казани после отказа Блинковой доигрывать матч.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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