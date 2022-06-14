В Татарстане произошло 348 ДТП с участием пешеходов за первые пять месяцев 2022 года

С января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировано 348 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

В ДТП погибли 25 человек, еще 333 пострадали. Больше всего наездов произошло вне пешеходных переходов — 189. В них погибли 23 человека, пострадал 171 татарстанец.

С 13 по 22 июня Госавтоинспекция Татарстана проводит профилактическое мероприятие «Пешеход» — инспекторы усилят работу по пресечению правонарушений, связанных с переходом дороги в непредусмотренных для этого местах, на запрещающий сигнал светофора, без использования пешеходами световозвращающих элементов. Также инспекторы усилят контроль за соблюдением правил содержания объектов пешеходной инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с 18 мая по 5 июня Госавтоинспекция города провела профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Сотрудники инспекции организовали мероприятия по проверке водителей, профилактике нарушений ПДД и популяризации световозвращающих элементов.



Дарья Акимова