С 18 мая по 5 июня ГИБДД проведет в Казани профилактическое мероприятие «Внимание — дети!»

С 18 мая по 5 июня Госавтоинспекция Казани проведет профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках него сотрудники инспекции организуют мероприятия по проверке водителей, профилактике нарушений ПДД и популяризации световозвращающих элементов. Кроме того, пройдут акции, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними, родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД, а также конкурсы, викторины и другие мероприятия в лагерях по закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Госавтоинспекция Казани призывает всех быть внимательными и осторожными на дорогах, а родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе Госавтоинспекция Казани провела мероприятие «На дороге юный пешеход». Его целью было предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В 2021 году в столице Татарстана произошло 73 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. В них два человека погибли, 74 получили травмы.

Дарья Акимова