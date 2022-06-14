Татарстанцы в марте — апреле реструктурировали кредиты почти на 3,7 млрд рублей

Жители Татарстана в рамках механизма кредитных каникул в марте — апреле 2022 года реструктурировали задолженность по 1,3 тысячи договоров, из которых около 400 — ипотечные. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по республике.

Всего в марте — апреле в Татарстане граждане реструктурировали кредиты почти на 3,7 миллиарда рублей.

С начала марта о предоставлении кредитных каникул могут попросить заемщики, у которых доходы снизились из-за санкций. Мера распространяется кредиты и займы, размер которых не превышает 300 тысяч рублей в рамках потребительского кредита.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для ипотечных кредитов размер лимита в Татарстане составляет 3 миллиона рублей, для автокредитов — 700 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч.

Кроме того, республиканские банки реализуют собственные программы поддержки заемщиков, решивших взять отсрочку по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей. По ним за март — апрель 2022 года реструктурировано более 6 тысяч кредитов.



По данным Национального бюро кредитных историй, в Татарстане в январе — апреле 2022 года выдали потребительские кредиты на общую сумму 22,5 миллиарда рублей. Это на 48,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Леухина