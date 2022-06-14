В Кремле напомнили об отказе России исполнять решения ЕСПЧ

Россия не исполняет решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не будет исполнять решение суда по жалобам НКО-иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня ЕСПЧ опубликовал решение по жалобам 73 российских НКО, согласно которому суд установил нарушения прав человека в российском законодательстве об иностранных агентах. Россия должна была выплатить заявителям более €292 тысяч в качестве компенсации материального ущерба, €730 тысяч в качестве компенсации морального вреда и €118 854 в качестве возмещения судебных расходов и издержек, пишет «Интерфакс».

Фото: wikimedia.org

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в стране решений Европейского суда по правам человека. Под него подпадают решения, вынесенные после 15 марта 2022 года. При этом Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.



О принятии решения о выходе России из Совета Европы стало известно в середине марта. В Совете Федерации уточняли, что процедура предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека.



Татьяна Леухина