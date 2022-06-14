В мае годовая инфляция в ФРГ ускорилась до максимума с 1974 года

Фото: ru.wikipedia.org/Jürgen Mattern

В мае годовая инфляция в ФРГ ускорилась с 7,4% до 7,9%, подсчитало Федеральное статистическое ведомство. Это максимум с зимы 1973-1974 годов.

Последний раз годовая инфляция в Германии разгонялась до 7,9% из-за нефтяного кризиса, пишет ТАСС. По прогнозу федерального банка ФРГ «Бундесбанка», к концу 2022 года она будет на уровне 7,1%.

На росте цен в ФРГ сказалась специальная военная операции России на Украине и нарушение цепочек поставок из-за пандемии COVID-19. Заметно выросла стоимость в сфере энергетики.

Годовая инфляция ускорилась до максимальных значений не только в Германии. Так, в США в мае она достигла 8,6% после 8,3%. Это максимум с декабря 1981 года.

В России в мае годовая инфляция замедлилась до 17,1% с 17,83% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%.



Татьяна Демина