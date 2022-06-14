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Глава ВТБ Костин считает, что мир будет снова поделен на «своих» и «чужих» из-за новой холодной войны

07:20, 14.06.2022
Глава ВТБ Костин считает, что мир будет снова поделен на «своих» и «чужих» из-за новой холодной войны
Фото: flickr.com

Мир может снова разделиться на «своих» и «чужих» из-за новой холодной войны. Такое мнение выразил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Эпоха глобализации в прежнем виде завершилась. Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.

Костин считает, что введенные против России санкции будет действовать долго, и банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.

— Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0, — написал он в своей колонке для РБК.

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков на прошлой неделе выразил мнение, что в ближайшие годы мир ожидает сворачивание глобализма и «островизация». В ближайшие 10 лет России предстоит создать «технологический суверенитет» в рамках сценария по построению собственного «острова», это же ждет США и Китай.

Татьяна Леухина
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