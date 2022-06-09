Спецпредставитель президента заявил, что мир переходит от глобализации к «островизации»

В ближайшие годы мир ожидает сворачивание глобализма и «островизация». России в этих условиях необходимо достигнуть технологического суверенитета. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

— Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров, — пишет Песков для колонки в РБК.

Фото: digital.ac.gov.ru

В такой ситуации все крупные экономические блоки хотят самостоятельно производить еду и лекарства. По мнению Пескова, в ближайшие 10 лет России предстоит создать «технологический суверенитет» в рамках сценария по построению собственного «острова», это же ждет США и Китай.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.



Татьяна Леухина