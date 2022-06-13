Грызлов объявил о новой встрече Путина и Лукашенко в ближайшее время

Российский посол в Минске Борис Грызлов заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут новую встречу в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала этого года состоялось уже пять встреч глав государств. Грызлов отметил, что отношения между странами находятся на максимально высоком уровне. Посол добавил, что идет большая работа по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и народов России и Белоруссии.

В прошлый раз Александр Лукашенко приезжал в Москву в мае. Тогда в Кремле состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания самого договора и 20-летию создания организации. Участие в ней также приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Дарья Акимова