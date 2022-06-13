Врачи ДРКБ спасли ребенка, в чьем кишечнике застряли куски нектарина

Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана спасли ребенка, в чьем кишечнике застряли куски нектарина. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.



Врачи сделали рентген брюшной полости ребенка и обнаружили множественные уровни жидкости в кишечнике - признак кишечной непроходимости. Пришлось делать операцию. Хирурги выявили петли кишечника заполненные жидкостью. На границе расширенной части кишечника оказалось округлой формы образование, перекрывавшее просвет и тем самым вызывавшее непроходимость.

Оказалось, что образование состоит из крупных частей нектарина. Тогда врачи превратили куски фрукта в кашицу и передвинули ее в толстую кишку, откуда она должны выйти наружу.

Фото: vk.com/drkb_kazan

В конце мая в ДРКБ обратились родители подростка, получившего травму при падении с лошади. Врачи провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у ребенка разрыв почки. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Дарья Акимова