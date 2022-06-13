Младенческая смертность в Татарстане сократилась почти на четверть
За январь — апрель 2022 года в республике умерли 40 младенцев. Это на 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.
За первые четыре месяца 2021-го в республике умерли 52 ребенка в возрасте до одного года. Больше младенческих смертей за этот период зарегистрировали лишь в соседней Башкирии — 86.
По количеству младенческих смертей Татарстан по итогам января — апреля 2022 года занимает четвертую строчку среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольшее число летальных исходов среди детей до одного года зарегистрировали в Башкирии, Пермском крае и Нижегородской области.
«Реальное время» публикует список регионов ПФО в соответствии с ситуацией с младенческой смертностью:
- Башкирия — 62;
- Пермский край — 45;
- Hижегородская область — 43;
- Татарстан — 40;
- Самарская область — 38;
- Удмуртия — 23;
- Кировская область — 20;
- Оренбургская область — 19;
- Саратовская область — 17;
- Пензенская область — 9;
- Ульяновская область — 9;
- Марий Эл — 7;
- Чувашия — 7;
- Мордовия — 5.
В целом в ПФО младенческая смертность по итогам января — апреля 2022 года сократилась на 9,2% — с 379 случаев за первые четыре месяца прошлого года до 344. Рост младенческой смертности зарегистрирован в Чувашии (+75%), Пермском крае (+50%), Марий Эл (16,7%), в Нижегородской (+13,2%) и в Самарской (+2,7%) областях.
По данным Росстата, за первые четыре месяца рождаемость в Татарстане упала на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе — апреле этого года в республике зарегистрировали 11 706 новорожденных. За этот же период 2021-го в Татарстане на свет появилось на тысячу малышей больше — 12 795.
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