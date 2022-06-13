Младенческая смертность в Татарстане сократилась почти на четверть

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За январь — апрель 2022 года в республике умерли 40 младенцев. Это на 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

За первые четыре месяца 2021-го в республике умерли 52 ребенка в возрасте до одного года. Больше младенческих смертей за этот период зарегистрировали лишь в соседней Башкирии — 86.

По количеству младенческих смертей Татарстан по итогам января — апреля 2022 года занимает четвертую строчку среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольшее число летальных исходов среди детей до одного года зарегистрировали в Башкирии, Пермском крае и Нижегородской области.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Реальное время» публикует список регионов ПФО в соответствии с ситуацией с младенческой смертностью:

Башкирия — 62; Пермский край — 45; Hижегородская область — 43; Татарстан — 40; Самарская область — 38;

Удмуртия — 23; Кировская область — 20; Оренбургская область — 19; Саратовская область — 17; Пензенская область — 9; Ульяновская область — 9; Марий Эл — 7; Чувашия — 7; Мордовия — 5.

В целом в ПФО младенческая смертность по итогам января — апреля 2022 года сократилась на 9,2% — с 379 случаев за первые четыре месяца прошлого года до 344. Рост младенческой смертности зарегистрирован в Чувашии (+75%), Пермском крае (+50%), Марий Эл (16,7%), в Нижегородской (+13,2%) и в Самарской (+2,7%) областях.

По данным Росстата, за первые четыре месяца рождаемость в Татарстане упала на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе — апреле этого года в республике зарегистрировали 11 706 новорожденных. За этот же период 2021-го в Татарстане на свет появилось на тысячу малышей больше — 12 795.

Татьяна Демина