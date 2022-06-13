В России за минувшие сутки выявили 2 996 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 2 996 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 379 583 человека.

Госпитализировали за последние сутки 724 россиянина. Это на 11,6% меньше по сравнению с 12 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

После выздоровления из больниц выписали еще 3 684 человека. Всего в России вылечились 17 798 245 граждан.

Умерли от коронавируса за последние сутки 56 россиян. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 380 076 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 13 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Дарья Акимова