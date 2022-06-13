15 июня в ряде частных домов Приволжского района Казани отключат газ

15 июня в некоторых частных домах Приволжского района Казани временно прекратится подача газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 8 часов 15 июня до окончания работ 16 июня газа не будет в домах по адресам:

ул. 1-я Столбищенская, 1, 2, 4, 5, 7 (кв. 2), 8, 9, 10, 11, 12 (кв. 2), 13, 13б, 14, 15, 16, 17, 18 (кв. 2), 19, 20, 21, 22,24, 24б, 26, 26б, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39;

ул. Загородная, 1а (кв. 2), 1б, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (кв. 2), 9а, 10;

ул. Кисловодская, 8, 10, 11, 11а, 13, 15;

ул. Кукушкинская, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15 (кв. 2), 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25а, 26, 26 (корпус 2), 27 (кв. 2), 29, 30, 30а, 31 (кв. 2), 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 45 (кв. 2), 47, 49;

ул. Оранжерейная, 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13,13а, 14 (кв. 2), 15, 16, 17 (кв. 2), 18 (кв. 2), 19,19а;

ул. Параллельно-Кисловодская, 3, 5, 7, 9;

ул. Параллельно-Прогонная, 1 (кв. 2), 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12 (кв. 2), 14, 16, 18, 20, 22 (кв. 2), 24, 25, 25б, 28, 30, 30а;

ул. Парниковая, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 13 (кв. 2), 14, 15, 16 (кв. 2), 18, 18а, 19, 20, 21, 21а;

ул. Поперечно-Кукушкинская, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 24б, 26б, 27 (кв. 2), 28, 29, 30, 32, 34 (кв. 2), 38, 40, 40а;

ул.Поперечно-Прогонная, 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 (кв. 2), 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46б;

ул. Продольно-Кукушкинская, 2, 5, 15;

ул. Прогонная, 6, 8, 9, 10 (кв. 2), 11, 12, 12а, 13, 14 (кв. 2), 15, 16, 16а, 17б, 18 (кв. 2), 19 (кв. 2), 20, 21 (кв. 2), 22 (кв. 3), 23, 24 (кв. 2), 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 31а, 32 (кв. 2), 33, 37, 39;

ул. Проселочная 3, 5 (кв. 2), 7, 9, 10;

ул. Теньковская 1, 1 (корпус 2), 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

ул. Услонская, 1б, 2 (кв. 2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

пер. Кисловодский, 3 (кв. 2), 4, 6, 8, 14, 15, 16, 16 (корпус 2), 17/5.

Отключение связано с работами по замене газораспределительного пункта.

7 июня в некоторых частных жилых домах Советского района Казани временно отключался газ. Это было связано с капитальным ремонтом газораспределительного пункта.

Дарья Акимова