Сегодня в некоторых домах Советского района Казани отключат газ
7 июня в некоторых частных жилых домах Советского района Казани будет временно прекращена подача газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, с 8.00 7 июня и до окончания работ 8 июня газ отключат по следующим адресам:
- ул. Автодром, 14, 14а, 20;
- ул. Букетная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 21, 24, 29, 31;
- ул. Волшебная, с 1по 38/43 дома;
- ул. Миннахметова, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26;
- ул. Овражная, 22, 23, 33;
- ул. Светлая, 7;
- ул. Тынлык, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2в, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 30, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 58б, 60, 60а, 62, 64, 68, 70а;
- ул. Ханская, 21, 35, 37;
- ул. Хрустальная, 2/5, 3б, 3в, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27;
- ул. Яктылык, 1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11/1, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 20а, 21, 23/20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33/29, 34, 35, 36/27, 38, 40, 42, 44, 48, 50.
Отключение связано с капитальным ремонтом газораспределительного пункта.
26 мая в ряде частных и многоквартирных домов Авиастроительного и Советского районов Казани прекращалась подача газа. Это было связано с капитальным ремонтом и техническим обслуживанием газораспределительных пунктов.
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