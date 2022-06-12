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Даниил Медведев проиграл 205-й ракетке мира в финале турнира в Нидерландах

18:29, 12.06.2022
Даниил Медведев проиграл 205-й ракетке мира в финале турнира в Нидерландах
Фото: кадр видео

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтовену в финале турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе.

Как пишет «Интерфакс», игра закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Рейтховена.

Представитель Нидерландов занимает 205-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Медведев — второе, но завтра после обновления данных должен стать первой ракеткой мира. Ранее эти теннисисты в официальных матчах друг с другом не пересекались.

Вчера Медведев обыграл француза Адриана Маннарино.

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