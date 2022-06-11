Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Нидерландах

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Адриана Маннарино в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Хертогенбосе. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу российского спортсмена, посеянного на турнире под первым номером. Маннарино не получил номера посева. За титул Медведев поспорит с 205-й ракеткой мира представителем Нидерландов Тимом Ван Рейтховеном.

Медведеву 26 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Фото: pixabay.com

Также сегодня российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова проиграла своей соотечественнице Екатерине Александровой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Александровой, посеянной на турнире под седьмым номером.

Александрова сыграет в финале с победительницей матча между Ариной Соболенко из Белоруссии и американкой Шелби Роджерс. Кудерметова располагается на 24-м месте в рейтинге WTA, на счету 25-летней россиянки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Максим Кокунин