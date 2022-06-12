Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане составил 69,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане, выраженный в денежном эквиваленте, за январь-апрель 2022 года составил 69,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 0,2%, сообщает Татарстанстат.

В январе 2022 года было произведено на 0,1% больше сельхозтоваров в денежном эквиваленте по сравнению с перым месяцев 2021-го. В феврале рост составил 0,7%, а в марте наблюдалось снижение — на 0,5%.

Поголовье крупного рогатого скота на конец апреля 2022г. в хозяйствах всех категорий насчитывало 933,6 тыс. голов, из него коров — 322,4 тыс. голов (на 2,6% меньше), свиней — 502,1 тыс. голов (на 2% меньше), овец и коз — 345,8 тыс. голов (на 3,1% меньше), птицы — 18885,3 тыс. голов (на 1,5% меньше).

Фото: Максим Платонов

— В сельскохозяйственных организациях конец апреля 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. поголовье крупного рогатого скота снизилось на 6,6% (в том числе коров на 4,3%), свиней — на 0,7%, овец и коз — на 3,3%, птицы — на 0,9%, — говорится в аналитике.

За январь-апрель 2022г. на одну корову в сельхоз-организациях надоено в среднем 2322 кг молока, что на 6% больше показателя соответствующего периода 2021 года. Яйценоскость кур-несушек выросла на 1,9% и составила 105 штук.

Артем Гафаров