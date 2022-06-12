Стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане выросла на 5,3% — она составила 5 700 рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане на конец апреля выросла на 5,3%. Она составила 5 707,79 рубля, говорит аналитика Татарстанстата. К декабрю прошлого года рост составил 19,2%.

Продовольственные товары в апреле 2022 года, по сравнению с апрелем 2021-го, подорожали на 21,5%. Заметнее всего рост цен на белокочанную капусту — на нее цены выросли в 3,7 раза, а также на репчатый лук — 67,7%. А вот на куриные яйца цены, наоборот, упали — на 3,8%.

В среднем по России стоимость минимального набора продуктов питания составляет 6 252,52 рубля. В Приволжском федеральном округе — 5 695,99 рубля. Минимальная стоимость набора в ПФО зафиксирована в Мордовии, там она составляет 5 359,97 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 27 мая по 3 июня снизились цены на овощи — морковь, свежие огурцы и помидоры. Также подешевели некоторые другие основные продовольственные товары.

Больше всего средние цены в конце мая — начале лета снизились на свежие огурцы — на 18,53%, с 104,85 до 85,34 рубля за один килограмм. Помидоры подешевели за этот же период на 11,76%, с 162,47 до 143,48 руб./кг.

Артем Гафаров