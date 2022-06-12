Российские студенты разработали холодильник, который умеет сам расставлять продукты

Студенты российского «Университета 2035» разработали холодильник с роботизированной рукой. Сообщается, что он умеет самостоятельно расставлять продукты на свои места. Кроме того, холодильник оснащен голосовым помощником и интеллектуальной регулировкой температуры.

Разработчики рассказали, что хотят оснастить руку-робота видеокамерой. Так она сможет считывать штрих-коды продуктов и самостоятельно расставлять их в нужные места. Голосовой помощник сможет заказать отсутствующие продукты и даже подсказать желаемый рецепт.

Руководитель проекта Максим Жулькевский добавил, что это не уникальная разработка, у нее уже есть аналоги. Однако российская разработка будет обладать большим количеством функций.

Фото: pexels.com

— Холодильник рассчитан на широкий круг потребителей и может стать помощником на кухне для людей с ограниченными возможностями, — добавил он.

По предварительным подсчетам, стоимость такого устройства на внутреннем рынке составит около 300 тысяч рублей.