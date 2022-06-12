На борту авиарейса «Сочи — Ижевск» скончался мужчина

/news/163685-sledovateli-razbi...На борту авиарейса «Сочи — Ижевск» скончался мужчина. Об этом сообщает Межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России.

Причины смерти еще предстоит выяснить. Сейчас следователи проводят проверки и выясняют все обстоятельства случившегося. По итогу в ведомстве примут процессуальное решение.

Фото: Максим Платонов

В январе 2020 года в Казани экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Как выяснилось позже, одному из пассажиров стало плохо во время перелета, а позже он скончался.

Для того, чтобы разобраться в причинах случившегося, к работе также привлекли сотрудников Следственного комитета.

Артем Гафаров