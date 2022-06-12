Истребительная авиация России сбила три украинских штурмовика Су-25

В районе населенных пунктов Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики истребительная авиация России сбила два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе утреннего брифинга.

Еще один Су-25 украинских вооруженных сил был сбит в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

— Также, сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Великая Камышеваха, — сообщили в ведомстве.

Также, над населенными пунктами Каховка и Чернобаевка перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области и Попасная Луганской Народной Республики.

Фото: mil.ru

В Минобороны России сообщили, что высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен украинский склад вооружения. На нем хранились поставленные из США и Европы противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК и артиллерийские снаряды. Об этом стало известно в ходе утреннего брифинга ведомства.

Артем Гафаров