В Минобороны России сообщили об уничтожении склада поставленного с Запада на Украину вооружения

Фото: криншот видео Минобороны РФ

В Минобороны России сообщили, что высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен украинский склад вооружения. На нем хранились поставленные из США и Европы противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК и артиллерийские снаряды. Об этом стало известно в ходе утреннего брифинга ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки ракетами воздушного базирования нанесены удары по двум пунктам управления и 15 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

— Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка и Закотное, — сообщили в Минобороны.

Фото: Минобороны России

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения.

Всего с начала спецоперации сбит 201 украинский самолет и 130 вертолетов, уничтожены 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 514 танков и других боевых бронированных машин.

Артем Гафаров