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В России за минувшие сутки выявили 3 403 новых случая заражения COVID-19

11:10, 12.06.2022
В России за минувшие сутки выявили 3 403 новых случая заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России зафиксировали 3 403 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 376 587 человек.

Госпитализировали за последние сутки 819 человек. Это на 40% меньше по сравнению с 11 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

После выздоровления из больниц в России выписали 3 480 человек. Это на 1 347 меньше по сравнению с 11 июня. Всего в России вылечился 17 794 561 человек.

Умерли от коронавируса за последние сутки 65 россиян. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 380 020 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 11 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Артем Гафаров
ОбществоМедицина

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