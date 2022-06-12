Главное о коронавирусе на 12 июня: в России нашли новый вариант «омикрона», в Шанхае протестируют всех жителей

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%

За последние сутки в Татарстане выявлено 98 случаев заражения коронавирусом. Всего на 12 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 366. Выздоровели за весь период 146 803 человека, в том числе 27 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 45 человек.

За минувшую неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%. На 10 июня он оценивается в 22,7%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В России провели почти 300 миллионов тестов на коронавирус

За последние сутки в России выявили 3 403 новых случая коронавируса, выздоровели 3 480 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 376 587 человек, а выздоровевших — до 17 794 561. За сутки болезнь унесла жизни 65 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 020 человек.

В России выявили субвариант омикрон-штамма BA.4. Как сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, забор биоматериала был произведен в конце мая. «В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований», — сказал он.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 296,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделали 111 тысяч тестов.

Фото: Максим Платонов

В Шанхае вновь проверят на COVID-19 почти всех жителей

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 535 065 753 человека, 6 308 975 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 500 976). На второй строчке — Индия (43 222 017), на третьей — Бразилия (31 445 137), на четвертой — Франция (29 946 603), на пятой — Германия (26 803 867).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 011 260). За ними следуют Бразилия (668 074), Индия (524 761), Россия (372 276, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 186).

В Словении почти у трети доз вакцин от коронавируса 1 октября истекает срок годности. На данный момент в стране хранятся 1 707 120 доз, из них срок годности подходит к концу почти у 533 тысяч. В этой связи Словения в числе 10 государств — членов Евросоюза призвала Европейскую комиссию внести изменения в контракты на поставку вакцин против коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Британские ученые выявили, что коронавирус ухудшает оперативную память большинства пациентов старше 25 лет, однако спустя год после острой фазы COVID-19 эта функция полностью восстанавливается. При этом чем тяжелее человек переносит болезнь, тем сильнее страдает его память.

Власти Шанхая в субботу вновь начали проверять на возможное наличие COVID-19 почти всех жителей 25-миллионого города. Городская администрация обязала население 15 из 16 городских районов сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Жителям пяти районов запрещено покидать свои дома на время тестирования.

Дарья Пинегина