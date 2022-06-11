В России за сутки выявлено 3 627 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Росси зарегистрировали 3 627 случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 373 184 человека.

Госпитализировали за последние сутки 1 362 россиян. Это на 4% меньше по сравнению с 10 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением от COVID-19 в стране выписали 4 827 пациентов. Это на 11,4% больше по сравнению с 10 июня. Всего в России вылечился 17 791 081 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от коронавируса за последние сутки 72 россиянина. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 379 955 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Максим Кокунин