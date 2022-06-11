Александрова обыграла Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Фото: olympics.com. Екатерина Александрова

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова проиграла своей соотечественнице Екатерине Александровой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Александровой, посеянной на турнире под седьмым номером.

Александрова сыграет в финале с победительницей матча между Ариной Соболенко из Белоруссии и американкой Шелби Роджерс. Кудерметова располагается на 24-м месте в рейтинге WTA, на счету 25-летней россиянки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Фото: vk.com/kudermetova. Вероника Кудерметова.

Вчера Кудерметова вышла в полуфинал нидерландского турнира в Хертогенбосе, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:2. Ранее в матче второго круга она обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Встреча завершилась при счете 5:7, 5:2 в пользу уроженки Казани после отказа Блинковой доигрывать матч.



Максим Кокунин