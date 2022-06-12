Сегодня в Татарстане приостановят движение по трассе Р-239 на время проведения велогонок

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Татарстане будет временно прекращено движение по трассе Р239 в связи с проведением всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Так, ограничение будет действовать с 09.00 до 16.00 на участке 249 км — 256 км автомобильной дороги Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

Отмечается, что на период проведения спортивных соревнований можно будет воспользоваться дорогой Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево.

Фото: Олег Тихонов

Также сегодня из-за празднования Дня России в Казани временно перекроют для движения улицу Сибгата Хакима. Так, 12 июня с 15.00 до 23.00 и 14 июня с 12.00 до 23.00 будет ограничено движение в обе стороны по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Максим Кокунин