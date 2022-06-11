В дни празднования Дня России в Казани временно ограничат движение по улице Сибгата Хакима

Фото: Олег Тихонов

В дни празднования Дня России в Казани временно перекроют для движения улицу Сибгата Хакима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, 12 июня с 15.00 до 23.00 и 14 июня с 12.00 до 23.00 будет ограничено движение в обе стороны по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Фото: kzn.ru

Ранее стало известно, что Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для поездок россиян в праздничные дни с 11 по 13 июня этого года.

Возглавил топ Санкт-Петербург — на него приходится 24,9% от всех бронирований. Казань заняла в нем второе место, а доля бронирований на эти праздники в столице Татарстана составила 6,2%. Далее идет Москва — 5,5%.



Максим Кокунин