Совфед одобрил законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Совет Федерации принял на пленарном заседании пакет законов о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет ТАСС.

Так, решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы), исполняться не будут. Выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До 1 января следующего года Генпрокуратура России сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Также постановления ЕСПЧ не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых судом России.

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Документ одобрили сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

О принятии решения о выходе России из Совета Европы стало известно в середине марта. В Совете Федерации уточняли, что процедура предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Татьяна Леухина