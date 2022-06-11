Путин разрешил Минобороны устанавливать перечень случаев оказания первой помощи военным

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Министерство обороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь военнослужащим в условиях военного времени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь Минобороны самостоятельно может разрабатывать и утверждать стандарт оснащения аптечек, перечень состояний для оказания первой помощи, а также ее правила. Стоит отметить, что ранее законодательство в части оказания первой помощи не учитывало особенности медицинского обеспечения вооруженных сил при выполнении ими задач по предназначению.

Фото: mil.ru

7 июня в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проведены восемь гуманитарных акций.

В ходе них местные жители получили 642 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания. Всего начиная с 2 марта Россия доставила на Украину 27,3 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий, также проведены 1 122 гуманитарные акции.

Максим Кокунин