За 7 июня Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР 642 тонны гуманитарной помощи

Фото: скриншот видео Минобороны России

7 июня в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республиках проведены восемь гуманитарных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

В ходе них местные жители получили 642 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания. Всего, начиная со 2 марта Россия доставила на Украину 27,3 тысячи тонны предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий, также проведены 1 122 гуманитарные акции.

Кроме того, на российских пунктах сбора подготовлено более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в Минобороны сообщали, что за сутки прошли четыре гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В ходе них жителям передали 220 тонн гуманитарной помощи.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова