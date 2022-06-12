Индекс промышленного производства в Татарстане в 2022 году вырос на 9,3%

В январе — апреле 2022 года индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из аналитики Татарстанстата.

При этом отмечается, что в апреле этого года по сравнению с апрелем 2021-го показатель ИПП упал всего 0,8%, но по сравнению с мартом текущего года вырос на 12,1%.

ИПП измеряется в виде валовой добавленной стоимости по четырем видам экономической деятельности. Это «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающее производство», «обеспечение электроэнергией, газом и паром», а также «водоснабжение и утилизация отходов».

Фото: kzn.ru

В конце октября прошлого года глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что ИПП в республике вырастет на 3,4%. В структуре экономики Татарстана наибольший удельный вес составляет промышленное производство.



Артем Гафаров