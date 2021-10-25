Минэкономики РТ: индекс промышленного производства РТ в 2022 году вырастет на 3,4%

В структуре экономики Татарстана наибольший удельный вес составляет промышленное производство, рассказал сегодня депутатам Госсовета РТ глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов. А с учетом планируемого предприятиями РТ в IV квартале наращивания объемов промышленности — в первую очередь в производстве нефтепродуктов, машиностроении — по итогам 2021 года индекс промышленного производства можно оценивать на уровне 105,4%.



По словам Шагиахметова, аномальная жара привела к тому, что объемы АПК в 2021 году сократились почти на 20% (составив 81,7% от 2020 года), а в растениеводстве Татарстан рухнул на все 35%. Напротив, по итогам 2021 года все же выросли пока объемы строительного рынка РТ, темп в этом секторе составляет 103,7%. Отдельно в Минэкономики РТ указали на существование 44 программ, касающихся улучшения жилищной инфраструктуры, в том числе в поселках РТ, — ежегодно на них планируют тратить до 50 млрд рублей. Восстановилась и розница в РТ, к настоящему моменту она выросла на 8,5% к 2020 году. Правда, упал общепит (из-за коронавирусных ограничений), темпы которого относительно 2020 года составили пока лишь 93,9%.

ВРП РТ в итоге в 2021 году должен составить 2,9 трлн рублей, или 103,8% к 2020 году. Темп роста ВРП в 2022 году планируется на уровне лишь 103,6% (то есть в итоге снизится на два пункта). Причем на 35% рост будет зависеть от вклада промпроизводства, 19% — от АПК, 17% — от торговли, 6% — от строительства. Как следствие, индекс промпроизводства в следующем году составит порядка 103,4%, из них более 70% обеспечат вновь предприятия нефте- и нефтехимического производства. В 2023—2024 годах ИПП все же должен составить уже 104%.

В экономике Татарстана достигнуто заметное оживление, но положительные результаты пока не должны успокаивать, заявил президент РТ Рустам Минниханов, открывая совещание правительства республики с финансовыми, налоговыми и казначейскими органами по исполнению консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2021 года.

