Полиция Татарстана проверит Ольгу Бузову из-за цитаты в социальных сетях

Фото: социальные сети

Полиция Татарстана проверит телеведущую и певицу Ольгу Бузову из-за цитаты в социальных сетях, которая принадлежала не ей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что граждане республики увидели в телеграм-канале цитату, которая якобы принадлежала Бузовой:

«Учитывая всю безмерную неопределённость климатического кризиса, стоит ли дарить жизнь новым детям, не зная, какое будущее их ожидает?"

Возмущенные люди обратились к уполномоченному по правам ребёнка в Татарстане Ирине Волынец, которая в свою очередь передала жалобу в правоохранительные органы. Уточняется, что на самом деле цитата принадлежит профессору по этике Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Маре ван дер Лугт.

Фото: Максим Платонов (архив)

8 июня российский рэпер Моргенштерн*, внесенный Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов, обжаловал постановление Набережночелнинского городского суда. Артист оштрафован на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.

— Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, — заявил адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин. По его словам, татуировка с изображением растения, напоминающего коноплю, не может признаваться пропагандой запрещенных веществ, так как «не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон».



*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



Максим Кокунин