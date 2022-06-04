Володин о новых санкциях Евросоюза: «Арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, принимая новые меры, западные политики вынуждены выбирать «между плохим и очень плохим сценарием» для жителей и экономики своих государств.

— Можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан, — написал Володин в своем telegram-канале.

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Как отметил спикер нижней палаты парламента, возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут достигнуть $22 миллиардов в год. Однако издержки могут быть компенсированы в полном объеме, либо экономика России и вовсе окажется в плюсе.

На фоне рекордно высокой стоимости энергоресурсов Европа станет переплачивать свыше €250 миллиардов каждый год. Причем в эту сумму не включены дополнительные затраты на переход предприятий на новые марки нефти.



Накануне стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Например, ограничительные меры предполагают отказ стран объединения от импорта российской нефти в течение полугода, нефтепродуктов — на восемь месяцев.

Диана Жиленкова